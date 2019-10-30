Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд, установив клубный рекорд

«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд, установив клубный рекорд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд, таким образом, подопечные Вячеслава Буцаева обновили клубный рекорд длительности победной серии.

Команда гостей отлично провела первый период, забросив две шайбы усилиями Александра Горшкова и Игоря Руденкова. На 25-й минуте подопечные Вячеслава Буцаева сократили разрыв в счёте, гол в актив записал Йонас Энлунд. В концовке второго периода «Амур» забил вновь, автором гола стал Томаш Зогорна. На 53-й минуте «Нефтехимик» забросил вторую шайбу усилиями Ильдара Шиксатдарова. За 73 секунды до конца основного времени хозяева восстановили равновесие на табло, гол забил Якоб Берглунд. Овертайм прошёл без голов, в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок реализовал Ильдар Шиксатдаров.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019