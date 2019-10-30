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«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»

«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте команда хозяев открыла счёт, голом отметился форвард Патрис Кормье. Точку во встрече поставил Вячеслав Основин броском в пустые ворота. Сухой матч оформил голкипер казанского коллектива Тимур Билялов.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кормье – 32:06' (5x5)   2:0 – 59'   3:0 Основин (Билялов, Галиев) – 59:33' (en)
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