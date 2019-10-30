«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте команда хозяев открыла счёт, голом отметился форвард Патрис Кормье. Точку во встрече поставил Вячеслав Основин броском в пустые ворота. Сухой матч оформил голкипер казанского коллектива Тимур Билялов.