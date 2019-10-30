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Квартальнов: кто сейчас отдаст хорошего игрока, будем работать с этим составом

Квартальнов: кто сейчас отдаст хорошего игрока, будем работать с этим составом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил выигрыш в домашнем матче с «Адмиралом» из Владивостока (2:0). Подопечные специалиста выиграли четвёртый матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Довольны победой. Много было технического брака, и физическое состояние, наверное, сказалось. Не включились мы чуть-чуть. Тимур Билялов выручал, давал шансы, в такие моменты он и должен подтаскивать. В общем, все старались и боролись.

Рассматриваем ли возможность усиления? Конечно, хотели бы, но кто отдаст сейчас хорошего хоккеиста. Будем работать с этим составом», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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