Билялов: моя статистика — заслуга команды, очень хорошо сыграли в обороне
Главный тренер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» (2:0).
«Моя статистика – это заслуга команды. Очень хорошо сыграли в обороне. Они мне помогают, я стараюсь им помочь. От этого и приходит результат. Сколько у меня «сухих» матчей – это неважно. Самое главное – побеждать. Победы, победы, вопреки всему. Это основное.
Возможно, где-то немного подсели сегодня. Тяжелый график, но сейчас до следующей игры будет два дня. Отдохнем немного и будем поактивнее играть в следующих матчах. Играю меньше напарника? Это рабочий момент. У нас здоровая атмосфера, как есть так есть. Мое дело выходить на каждый матч и отрабатывать его по полной», — цитирует Билялова официальный сайт КХЛ.
«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»
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