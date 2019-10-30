Билялов: моя статистика — заслуга команды, очень хорошо сыграли в обороне

Главный тренер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» (2:0).



«Моя статистика – это заслуга команды. Очень хорошо сыграли в обороне. Они мне помогают, я стараюсь им помочь. От этого и приходит результат. Сколько у меня «сухих» матчей – это неважно. Самое главное – побеждать. Победы, победы, вопреки всему. Это основное.



Возможно, где-то немного подсели сегодня. Тяжелый график, но сейчас до следующей игры будет два дня. Отдохнем немного и будем поактивнее играть в следующих матчах. Играю меньше напарника? Это рабочий момент. У нас здоровая атмосфера, как есть так есть. Мое дело выходить на каждый матч и отрабатывать его по полной», — цитирует Билялова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»