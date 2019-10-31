Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

30 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Трактор» победил минское «Динамо» — 4:1.

«Нефтехимик» одолел «Амур» — 4:3 Б.

«Ак Барс» взял верх над «Адмиралом» — 2:0.

«Витязь» проиграл СКА — 2:3 Б.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.