Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
30 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Трактор» победил минское «Динамо» — 4:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Малыхин – 10:14' (5x5) 2:0 Лисин (Авцин) – 21:28' (5x5) 3:0 Лисин (Калинин, Авцин) – 36:02' (5x5) 3:1 Принс (Готовец, Костицын) – 49:30' (5x4) 4:1 Авцин (Карпухин, Малыхин) – 56:51' (5x5)
«Нефтехимик» одолел «Амур» — 4:3 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Горшков (Ушенин Владислав) – 00:41' (5x5) 0:2 Руденков – 09:29' (5x5) 1:2 Энлунд (Берглунд) – 24:33' (5x5) 1:3 Зогорна (Зогорна, Йордан) – 38:08' (5x5) 2:3 Шиксатдаров (Брынцев) – 52:50' (5x5) 3:3 Берглунд (Сергеев) – 58:47' (6x5) 4:3 Шиксатдаров – 65:00' (ПБ)
«Ак Барс» взял верх над «Адмиралом» — 2:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кормье – 32:06' (5x5) 2:0 Основин (Билялов, Галиев) – 59:33' (en)
«Витязь» проиграл СКА — 2:3 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гребенщиков – 01:31' (5x5) 1:1 Бурдасов (Кагарлицкий, Якупов) – 17:11' (5x4) 2:1 Аалтонен – 25:13' (4x5) 2:2 Кетов (Галенюк, Земчёнок) – 50:16' (5x5) 2:3 Ткачёв – 65:00' (ПБ)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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