Познер: не могу назвать Малкина лицемером. Его гражданство никого не касается

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал шумиху вокруг форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказавшего о наличии американского паспорта.
«У Малкина же есть российское гражданство? Есть. Так что я тут не вижу никаких противоречий в том, что у кого-то из сторонников Путина есть второе гражданство, неважно какое – американское, китайское или эфиопское. Это их дело – принимать участие в политической жизни страны или нет.
Учитывая уровень национализма в России, антиамериканизма и, я бы даже сказал, некоторые элементы шовинизма, информация, что у Малкина есть гражданство США, может повлиять на его репутацию. Мне кажется, сейчас может начаться «охота на волка», мол, как это так, у него есть гражданство США. Это очень типично для нас.
Не считаю, что Малкин лицемерит. Зачем это ему? Если бы он прятал своё американское гражданство и хотел, чтобы никто о нём не знал, тогда его можно было так охарактеризовать. Он же не прячет его – Евгений просто не объявлял его, но и не залезал на крышу какого-то дома и не кричал: «Смотрите, у меня американское гражданство!».
Почему Малкин должен был рассказать об американском гражданстве? Это никого не касается, кроме него. Когда появилось сообщение в российских СМИ, он подтвердил его и не стал прятаться. Так что никак не могу назвать его лицемером», — цитирует Познера «Спорт Бизнес Online».
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