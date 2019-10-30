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Кравец: нужно искать причины в себе, а не думать о том, что игроки ушли в СКА

Кравец: нужно искать причины в себе, а не думать о том, что игроки ушли в СКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА (2:3 Б). Тренер также оценил игру новичка команды форварда Алексея Бывальцева.

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«Боевая игра, мы вернулись к прежним движению, борьбе, желанию. Отыграли достаточно хорошо, довольны игрой. У нас серия поражений, но все равно мы берем очки. Нам надо искать причины в себе, а не думать о том, что игроки ушли в СКА. Надо выходить и играть тем составом, который есть.

У нашего новичка Алексея Бывальцева все получается, просто надо ему больше поиграть, чтобы вернуться к своей игре», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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