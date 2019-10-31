«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Самуэль Бле и Алекс Пьетранджело. Единственный гол вворота хозяев провёл Матс Цуккарелло. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут и 5 секунд и результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Сент-Луис» одержал вторую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Миннесота Уайлд» вновь сыграет с «Сент-Луис Блюз».
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