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«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Миннесоту»

«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Самуэль Бле и Алекс Пьетранджело. Единственный гол вворота хозяев провёл Матс Цуккарелло. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут и 5 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал вторую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Миннесота Уайлд» вновь сыграет с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бле (О'Райлли, Пьетранджело) – 26:52' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Стаал, Цукер) – 28:43' (5x5)   2:1 Пьетранджело (Перрон, Гуннарссон) – 41:39' (5x5)
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