Нападающий «Тампы» Александр Волков дебютировал в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 7:6 ОТ (2:1, 1:3, 3:1, 1:0) в пользу гостей.
В этом матче в НХЛ дебютировал нападающий «Тампы» Александр Волков. Российский форвард провёл на льду 12 минут 49 секунд и заработал показатель полезности «-2». Волков выполнил один силовой приём и не нанёс ни одного броска. Примечательно, что начинал матч Волков в первой тройке вместе с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом.
22-летний нападающий был выбран «молниями» во втором раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 48-м номером. В этом сезоне сыграл три матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Сиракьюз Кранч», отметившись тремя результативными передачами. В общей сложности до дебютного матча в НХЛ в фарм-клубе Волков сыграл 163 матча.
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