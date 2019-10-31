Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин потерпел первое поражение в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» проиграл «Лаваль Рокет». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу фарм-клуба «Монреаль Канадиенс».

Это поражение стало первым за карьеру в АХЛ для голкипера «Хартфорда» Игоря Шестёркина. Российский вратарь отразил 20 бросков из 23. В этом сезоне на счету Шестёркина пять побед в шести матчах при проценте отражённых бросков 94,2 и коэффициенте надёжности 1,49. Один матч Шестёркин провёл на ноль.

23-летний Шестёркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отразил 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.