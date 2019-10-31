Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин потерпел первое поражение в АХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» проиграл «Лаваль Рокет». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу фарм-клуба «Монреаль Канадиенс».
Это поражение стало первым за карьеру в АХЛ для голкипера «Хартфорда» Игоря Шестёркина. Российский вратарь отразил 20 бросков из 23. В этом сезоне на счету Шестёркина пять побед в шести матчах при проценте отражённых бросков 94,2 и коэффициенте надёжности 1,49. Один матч Шестёркин провёл на ноль.
АХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Лаваль Рокет
Лаваль
Окончен
4 : 1
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
23-летний Шестёркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отразил 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
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Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.
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