Холл: «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл остался недоволен поведением болельщиком команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:7 ОТ).

«Так получается, что на данный момент «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков. Мы реализовали одно большинство из трёх, а они начинают гудеть. Тяжело играть в таких условиях, а в особенности в домашнем матче. Я знаю, иногда команда играет таким образом, что болельщики недовольны.

Но это просто очень хорошие условия для гостевой команды. Я понимаю недовольство болельщиков. После матча можете погудеть, если «Нью-Джерси» потерпел поражение. Но когда это происходит после одного реализованного большинства из трёх попыток, это грустно. Когда вы играете на домашнем льду, хочется ощущать энергию своих трибун», — приводит слова Холла клубный журналист Кори Масисак.