Холл: «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл остался недоволен поведением болельщиком команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:7 ОТ).
«Так получается, что на данный момент «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков. Мы реализовали одно большинство из трёх, а они начинают гудеть. Тяжело играть в таких условиях, а в особенности в домашнем матче. Я знаю, иногда команда играет таким образом, что болельщики недовольны.
Но это просто очень хорошие условия для гостевой команды. Я понимаю недовольство болельщиков. После матча можете погудеть, если «Нью-Джерси» потерпел поражение. Но когда это происходит после одного реализованного большинства из трёх попыток, это грустно. Когда вы играете на домашнем льду, хочется ощущать энергию своих трибун», — приводит слова Холла клубный журналист Кори Масисак.
- 31 октября 2019
-
07:05
-
07:01
-
06:38
-
06:29
-
06:11
-
06:03
-
05:51
-
05:18
-
04:48
-
00:00
- 30 октября 2019
-
23:58
-
23:58
-
23:45
-
23:30
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:10
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:43
-
21:28
-
21:04
-
20:49
-
20:41
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:08
-
19:47
-
19:43