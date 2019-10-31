Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Холл: «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков

Холл: «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл остался недоволен поведением болельщиком команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:7 ОТ).

«Так получается, что на данный момент «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков. Мы реализовали одно большинство из трёх, а они начинают гудеть. Тяжело играть в таких условиях, а в особенности в домашнем матче. Я знаю, иногда команда играет таким образом, что болельщики недовольны.

Но это просто очень хорошие условия для гостевой команды. Я понимаю недовольство болельщиков. После матча можете погудеть, если «Нью-Джерси» потерпел поражение. Но когда это происходит после одного реализованного большинства из трёх попыток, это грустно. Когда вы играете на домашнем льду, хочется ощущать энергию своих трибун», — приводит слова Холла клубный журналист Кори Масисак.

Запасной с окладом в $ 4,5 млн. Гусев пропустил суперматч с «Тампой»
Россиянина ругали за слабую игру в обороне, но без него «Нью-Джерси» забил шесть и всё равно не выиграл.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019