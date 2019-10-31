Ватанен продавил Кучерова и забил красивый гол в ворота «Тампы»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 7:6 ОТ (2:1, 1:3, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 39 секунд и отметился результативной передачей. Форварды Никита Кучеров и Александр Волков закончили матч с показателями полезности «-2».

Кучеров особенно неудачно сыграл в эпизоде с пятым голом «Нью-Джерси». Финский защитник «дьяволов» Сами Ватанен продавил Кучерова и забил красивый гол в ворота «Тампы». Российский форвард оказался за спиной Ватанена и ничем не смог ему помешать.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.