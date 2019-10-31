«Тренер против судьи». Овечкин с женой показали костюм на Хеллоуин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена показали свои костюмы на Хеллоуин.
Так, супруга Овечкина Анастасия в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором она в костюме судьи, а Александр позирует в роли тренера. «Тренер против судьи», — подписала пост жена российского форварда.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Nastya Shubskaya.
В нынешнем сезоне Овечкин забросил 11 шайб и отдал 7 результативных передач в 14 матчах регулярного чемпионата.
По итогам последнего матча «Вашингтона» с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) Овечкин, забросив 668-ю и 669-ю шайбу, вышел на 12-е место в истории НХЛ по забитым голам, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Также Овечкин вышел на первое место по голам в истории Национальной хоккейной лиги среди левых вингеров.
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