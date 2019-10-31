Задоров провёл жёсткий силовой приём, отправив соперника в раздевалку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Флориду Пантерз» (3:3, идёт третий период).

В третьем периоде российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл жёсткий силовой приём против форварда «Пантерз» Джея Гаврилюка. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.

Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Задорова в этом эпизоде, однако матч российский защитник всё равно завершил досрочно. За Гаврилюка вступился канадский нападающий «Пантерз» Драйден Хант, попытавшийся подраться с Задоровым. Судьи выписали обоим игрокам дисциплинарные штрафы.