Задоров провёл жёсткий силовой приём, отправив соперника в раздевалку
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Флориду Пантерз» (3:3, идёт третий период).
В третьем периоде российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл жёсткий силовой приём против форварда «Пантерз» Джея Гаврилюка. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.
Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Задорова в этом эпизоде, однако матч российский защитник всё равно завершил досрочно. За Гаврилюка вступился канадский нападающий «Пантерз» Драйден Хант, попытавшийся подраться с Задоровым. Судьи выписали обоим игрокам дисциплинарные штрафы.
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