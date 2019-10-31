Защитник «Колорадо» Задоров вызвал на бой скамейку «Флориды». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В третьем периоде российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл жёсткий силовой приём против форварда «Пантерз» Джея Гаврилюка. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.

Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Задорова в этом эпизоде, однако матч российский защитник всё равно завершил досрочно. Спустя несколько минут Задоров зацепился с канадским форвардом «Пантерз» Драйденом Хантом. Задоров ударил Ханта клюшкой по ноге, после чего хотел подраться с канадцем. Арбитры не дали разгореться потасовке, после чего Задоров вызвал на бой скамейку «Флориды», показывая игрокам соперников различные жесты.

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Отметим, что на момент выходки Задорова его команда вела 3:1. Российский защитник оставил «Эвеланш» в меньшинстве, а его удаление было реализовано. В итоге «Флорида» одержала победу в матче со счётом 4:3 ОТ.