Копитар — пятый игрок в истории «Лос-Анджелеса», набравший 900 очков в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отметился результативной передачей, которая стала для него 900-м очком в НХЛ. Словенский форвард стал пятым игроком в истории «Кингз», кому покорился этот рубеж. В активе Копитара 316 заброшенных шайб и 584 результативные передачи в 1016 матчах за «Лос-Анджелес».
Клубный бомбардирский рекорд принадлежит Марселю Дионну (1307 очков в 921 матче), второе место занимает Люк Робитайл (1154 балла в 1077 встречах), топ-3 замыкает Дэйв Тэйлор (1068 очков за 1111 матчей). Четвёртое место занимает Уэйн Гретцки — 918 баллов в 539 матчах.
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