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Ничушкин не смог пробить Бобровского на последней секунде третьего периода

Ничушкин не смог пробить Бобровского на последней секунде третьего периода
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Победу «Колорадо» мог принести Валерий Ничушкин на последней секунде третьего периода. Российский нападающий из хорошей позиции бросил по воротам «Флориды», однако его бросок парировал Сергей Бобровский. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 81 матча — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и восемь в нынешнем.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Тони Феррари.

В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.

Ничушкин не реализовал выход один на один. Он не забивает 81-й матч кряду
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