Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заработал 14 минут штрафа в матче с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ). Его одноклубник Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в лиге до 81 матча. Ещё один форвард «лавин» Владислав Каменев провёл первый матч в сезоне. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков дебютировал в НХЛ, заработав показатель полезности «-2».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»27 из 3090,04:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20110-14.48
Волков (н)«Тампа»0+0-200100%12.49
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00022020%12.05
Дадонов (н)«Флорида»0+1+10300-20.18
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000310-10.22
Каменев (н)«Колорадо»0+00030067%09.54
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0000100%15.45
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00012042%13.15
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+22210-17.39
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-20112-17.34
Любушкин (з)«Аризона»0+002321-14.08
Задоров (з)«Колорадо»0+0014112-15.24
Запасной с окладом в $ 4,5 млн. Гусев пропустил суперматч с «Тампой»
Россиянина ругали за слабую игру в обороне, но без него «Нью-Джерси» забил шесть и всё равно не выиграл.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019