Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заработал 14 минут штрафа в матче с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ). Его одноклубник Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в лиге до 81 матча. Ещё один форвард «лавин» Владислав Каменев провёл первый матч в сезоне. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков дебютировал в НХЛ, заработав показатель полезности «-2».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|27 из 30
|90,0
|4:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|14.48
|Волков (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|0
|0%
|12.49
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|20%
|12.05
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|20.18
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|10.22
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|67%
|09.54
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|0%
|15.45
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|42%
|13.15
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+2
|2
|2
|1
|0
|-
|17.39
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|2
|-
|17.34
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|2
|3
|2
|1
|-
|14.08
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|14
|1
|1
|2
|-
|15.24
Запасной с окладом в $ 4,5 млн. Гусев пропустил суперматч с «Тампой»
Россиянина ругали за слабую игру в обороне, но без него «Нью-Джерси» забил шесть и всё равно не выиграл.
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