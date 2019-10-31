Дэйтер: такое поведение Задорова не поможет ему в отношениях с тренером

Журналист Colorado Hockey Now Адриан Дэйтер раскритиковал защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова за поведение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ).
«Да, две дополнительные минуты штрафа Задорова стоили команды дорого. Именно благодаря этому «Флорида» сократила отставание в счёте. Такое поведение Никиты не поможет ему в отношениях с главным тренером Джаредом Беднаром», — сказал Дейтер.
В третьем периоде российский защитник «Колорадо» провёл жёсткий силовой приём против форварда «Пантерз» Джея Гаврилюка. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.
Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Задорова в этом эпизоде, однако матч российский защитник всё равно завершил досрочно. Спустя несколько минут Задоров зацепился с канадским форвардом «Пантерз» Драйденом Хантом. Задоров ударил Ханта клюшкой по ноге, после чего хотел подраться с канадцем.
На момент выходки Задорова его команда вела 3:1. Российский защитник оставил «Эвеланш» в меньшинстве, а его удаление было реализовано. В итоге «Флорида» одержала победу в матче со счётом 4:3 ОТ. После матча главный тренер «лавин» Джаред Беднар заявил, что недоволен удалением Задорова.
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