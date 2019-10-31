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Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты в тройку лучших не вошли.

Главной звездой дня стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз». На счету американца пять заброшенных шайб и две голевые передачи в последних трёх матчах.

Второй звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Замкнул тройку лучших форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:6 ОТ). На счету Тайлера точный бросок в овертайме.

«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес». Бёзер оформил хет-трик, Ковальчук — без очков
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