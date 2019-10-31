Элиаш: Гусев хочет играть слева, но вряд ли это получится

Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш поделился мнением о причинах проблем Никиты Гусева в НХЛ.

«В Европе играют намного медленнее, чем здесь. Гусев мог бы с этим справиться. Он хочет играть слева, но это вряд ли получится. Он принимает шайбу без движения, а интенсивность игры в НХЛ такова, что при таком раскладе соперник сразу тебя атакует. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы сделать всё быстрее, а переезд на правый фланг может сработать. Это облегчит ему игру, он будет чаще находиться с шайбой. А это значит, что Никита начнёт больше двигаться», — сказал Элиаш.

Гусев не попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:7 ОТ). Главный тренер «дьяволов» Джон Хайнс отправил Гусева в пресс-ложу к Элиашу смотреть за североамериканским хоккеем со стороны.