Дэйтер: Задоров не из тех, кто позволяет себя задирать, но он не устоял

Журналист Colorado Hockey Now Адриан Дэйтер объяснил критику защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова за поведение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ).

«Послушайте, все, кто читал мои статьи последние несколько лет, знают, что я являюсь большим поклонником Никиты Задорова. Он довольно честный парень, с котором можно открыто поговорить в раздевалке. Он всегда готов заступиться за партнёров, к тому же делает много грязной работы, которую не всегда замечают.

Вот только иногда эту грязную работу всё-таки замечают, как это случилось с ударом Дрэйдена Ханта. Минутами ранее Большой Зи буквально раздавил на борту Джея Гаврилюка. В том моменте всё было чисто. Но все понимали, что история не закончена, и «Пантерз» предпримут действия в отношении Задорова. Так и случилось. Один из самых габаритных форвардов «Флориды» Хант ответил Задорову силовым приёмом.

Задоров не из тех, кто позволяет себя задирать, но казалось, что ничего не произойдёт, однако он не устоял. Он ударил клюшкой Ханта в ответ. Мы никогда не узнаем, на сколько ему было больно, но Задоров получил дополнительные две минуты штрафа. «Флорида» реализовала большинство, вернулась в матч и перевернула ход встречи, победив в овертайме.

«Колорадо» провёл прекрасные 52 минуты матча, но Задоров всё перевернул. Он виноват в поражении? Посмотрите на эпизод и сами ответьте на этот вопрос", — написал Дэйтер в статье для Colorado Hockey Now.