Российский хоккеист предстал перед английскими болельщиками в маске Путина

Форвард «Шеффилда» Николай Лемтюгов перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм» (8:2) предстал перед английскими болельщиками в маске президента России Владимира Путина.

«Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», – написал Лемтюгов в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Николая Лемтюгова

Добавим, что в этом матче команда играла в специальной форме в честь Хеллоуина, а российский нападающий сделал хет-трик. В 12 матчах британской лиги на счету 33-летнего Лемтюгова 10 (4+6) очков, а в 8 матчах Кубка – ещё 7 (3+4) баллов.

Николай перебрался в Англию летом 2019 года. Лемтюгов выступал в КХЛ за «Северсталь», «Ак Барс», «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Югру», «Спартак» и «Авангард». Всего в КХЛ провёл 416 матчей и набрал 174 (93+81) очка.