Российский хоккеист предстал перед английскими болельщиками в маске Путина

Форвард «Шеффилда» Николай Лемтюгов перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм» (8:2) предстал перед английскими болельщиками в маске президента России Владимира Путина.
«Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», – написал Лемтюгов в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Николая Лемтюгова
Добавим, что в этом матче команда играла в специальной форме в честь Хеллоуина, а российский нападающий сделал хет-трик. В 12 матчах британской лиги на счету 33-летнего Лемтюгова 10 (4+6) очков, а в 8 матчах Кубка – ещё 7 (3+4) баллов.
Николай перебрался в Англию летом 2019 года. Лемтюгов выступал в КХЛ за «Северсталь», «Ак Барс», «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Югру», «Спартак» и «Авангард». Всего в КХЛ провёл 416 матчей и набрал 174 (93+81) очка.
- 31 октября 2019
-
13:07
-
13:00
-
12:31
-
12:01
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:20
-
10:01
-
09:45
-
09:26
-
09:01
-
08:46
-
08:33
-
08:30
-
08:12
-
07:41
-
07:38
-
07:05
-
07:01
-
06:38
-
06:29
-
06:11
-
06:03
-
05:51
-
05:18
-
04:48
-
00:00
- 30 октября 2019
-
23:58
-
23:58
-
23:45
-
23:30
-
23:11