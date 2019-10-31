«Авангард» и РУСАДА провели семинар по антидопинговому сотрудничеству

Хоккейный клуб «Авангард» и РУСАДА согласно соглашению об антидопинговом сотрудничестве с КХЛ провели в Омске и Балашихе образовательные семинары для воспитанников хоккейной академии, а также их родителей. Кроме того, в семинарах приняли участие тренеры и медицинский персонал академии, сообщает пресс-служба омского клуба.
Главной темой семинара стали ключевые аспекты антидопинговой деятельности в спорте. Представители РУСАДА рассказали об антидопинговых правилах, процедуре взятия допинг-проб, о правах и обязанностях спортсменов и возможных рисках.
Видеоотчёт о мероприятии можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».
Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала получение премии «Лучшему врачу КХЛ» Дмитрием Батушенко из «Авангарда», который в плей-офф-2019 препятствовал допинг-офицерам взять пробу у Дениса Зернова.
- 31 октября 2019
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