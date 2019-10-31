Сушинский: нет смысла держать Щербака в «Авангарде», если он не попадает в топ-6

Президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил расторжение контракта с нападающим Никитой Щербаком.

«Мы обсудили с тренерским штабом перспективы Никиты в составе нашей команды. И пришли к выводу, что нет смысла держать игрока, если он не попадает в топ-6 нападающих, в третьем-четвёртом звене. Щербак молодой талантливый форвард, нужно дать ему возможность реализовать свой потенциал в другом клубе. Мы благодарим Никиту за профессиональную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Сушинского пресс-служба омского клуба.

Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.