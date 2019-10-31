Легенда советского хоккея Алексей Касатонов возглавил Ночную лигу

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов стал генеральным директором фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ). Решение об этом было единогласно принято 31 октября 2019 года членами президиума фонда «НХЛ».



Касатонов входит в состав правления Ночной хоккейной лиги (с 2011 г.) и совета легенд (с 2017 г.). В должности генерального директора он займётся реализацией стратегии развития Лиги, взаимодействием со спортивными федерациями и профильными министерствами, а также повышением эффективности проектов в области популяризация хоккея в стране.



На посту гендиректора Касатонов сменил возглавлявшего организацию с 2016 года Игоря Бахмутова, который продолжит свою деятельность в Федерации хоккея России, где займётся работой, связанной с подготовкой сборной России к международным турнирам.



«Для меня это большая честь и ответственность – стать руководителем такого масштабного проекта. У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются. За последние годы НХЛ сделала немало для популяризации и развития любительского хоккея, и я намерен применить весь мой опыт, все накопленные за долгие годы знания для того, чтобы ещё больше раскрыть неисчерпаемый потенциал самого народного вида спорта России», – прокомментировал своё назначение Касатонов.



«Ночная хоккейная лига выходит на новый этап развития и с каждым сезоном выводит на свою орбиту всё больше любительских команд со всей страны. Компания «Норникель» известна своей поддержкой большого спорта, и Ночная хоккейная лига важна для нас не только в плане развития любительского хоккея даже на самых удаленных территориях, но и как инструмент поддержки всего отечественного спорта. Уверен, что такая легенда, как Алексей Касатонов, сможет придать новый импульс деятельности НХЛ», — заявил старший вице-президент компании «Норникель», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, председатель президиума фонда «НХЛ» Сергей Батехин.



«Ночная хоккейная лига всегда позиционировала себя как масштабный социальный проект. И сейчас мы на том этапе, когда дела уже говорят сами за себя. Алексей Касатонов заслужил славу не только как игрок. После окончания карьеры Касатонов остался в хоккее в качестве менеджера и всегда был верен спорту. За всё это время он накопил колоссальный бесценный опыт, который без сомнения необходим динамично развивающейся Ночной лиге», — отметил председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, член Зала хоккейной славы в Торонто Александр Якушев.