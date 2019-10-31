СКА-1946 обновил рекорд МХЛ по продолжительности победной серии

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги СКА-1946 одолел на выезде «Сахалинских Акул». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу питерского клуба. Вчера, 30 октября, матч завершился с аналогичным счётом в пользу «армейцев».
Хозяева открыли счёт на 13-й минуте первого периода усилиями Вадима Чеботарева. Гости отыгрались спустя пять минут, отличился Иван Иванов. Во втором отрезке команды вновь обменялись заброшенными шайбами — на гол Павла Самсыкина ответил Григорий Грязнов. В заключительной трети автором победной шайбы стал Вячеслав Алексеев.
СКА-1946 выиграл 22-й матч кряду, благодаря чему обновил рекорд МХЛ по продолжительности победной серии. Прежнее достижение было установлено «Омскими Ястребами» в сезоне-2013/14 (20 побед).
- 31 октября 2019
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