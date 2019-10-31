«Сибирь» — ЦСКА: Кирилл Капризов вернулся в состав гостей

«Сибирь» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 31 октября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск.

Подопечные Николая Заварухина подходят к встрече с пятиматчевой серией побед. В составе гостей вернулся Кирилл Капризов.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Тимашов— Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;

Пиганович, Первушин— Торченюк— Яковлев, Ромаев.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич— Марченко, Капризов— Шалунов— Окулов;

Науменков— Нестеров, Слепышев — Калинин— Телегин;

Романов, Попов— Карнаухов — Толчинский.