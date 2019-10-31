«Сибирь» — ЦСКА: Кирилл Капризов вернулся в состав гостей
«Сибирь» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 31 октября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск.
Подопечные Николая Заварухина подходят к встрече с пятиматчевой серией побед. В составе гостей вернулся Кирилл Капризов.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Тимашов— Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;
Пиганович, Первушин— Торченюк— Яковлев, Ромаев.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич— Марченко, Капризов— Шалунов— Окулов;
Науменков— Нестеров, Слепышев — Калинин— Телегин;
Романов, Попов— Карнаухов — Толчинский.
Смогут ли «Сибирь» и «Спартак» одержать шестую победу подряд и другие матчи дня
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