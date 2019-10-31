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«Сибирь» — ЦСКА: Кирилл Капризов вернулся в состав гостей

«Сибирь» — ЦСКА: Кирилл Капризов вернулся в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 31 октября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск.

Подопечные Николая Заварухина подходят к встрече с пятиматчевой серией побед. В составе гостей вернулся Кирилл Капризов.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Тимашов— Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;
Пиганович, Первушин— Торченюк— Яковлев, Ромаев.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич— Марченко, Капризов— Шалунов— Окулов;
Науменков— Нестеров, Слепышев — Калинин— Телегин;
Романов, Попов— Карнаухов — Толчинский.

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