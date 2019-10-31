Галлан: восемь побед и пять поражений — это не супер, но и не так плохо
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился мнением о старте своей команды в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
«К счастью, у нас получился достойный старт сезона. Восемь побед и пять поражений — это не супер, но и не так плохо. Мы справились. Надеюсь, сейчас мы сможем избежать травм», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Вегас» проводит всего третий свой сезон в НХЛ. В дебютном сезоне «рыцари» сенсационно добрались до финальной серии Кубка Стэнли, где потерпели поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (1-4). В прошлом чемпионате «Вегас» также вышел в плей-офф, проиграв «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде (3-4).
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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