Расписание матчей НХЛ на 31 октября 2019 года

31 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся два матча.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



03:00 (мск). «Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз»

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Монреаль Канадиенс»

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».