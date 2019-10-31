Расписание матчей НХЛ на 31 октября 2019 года
31 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся два матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
03:00 (мск). «Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз»
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Монреаль Канадиенс»
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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