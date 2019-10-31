Зернов впервые вышел на лёд после травмы, работая в бесконтактной джерси

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов впервые после получения тяжёлой травмы вышел на лёд, информирует команда в «твиттере». Хоккеист занимался в бесконтактной джерси.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Авангарда».



23-летний Зернов получил травму в заключительном матче на турнире имени Николая Пучкова со СКА (1:2). Игрок травмировал то же самое плечо, с которым уже ранее испытывал медицинские проблемы.



В прошлом сезоне российский форвард набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Дениса 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».