«Сибирь» — ЦСКА: Сорокин пропустил несложный бросок в ближний угол

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и московского ЦСКА заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Владимир Первушин. Не лучшим образом в эпизоде сыграл голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший бросок в ближний угол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Тимашов — Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;

Пиганович, Первушин — Торченюк — Яковлев, Ромаев.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Слепышев — Калинин — Телегин;

Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.

