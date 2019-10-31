«Сибирь» — ЦСКА: Сорокин пропустил несложный бросок в ближний угол

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и московского ЦСКА заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Владимир Первушин. Не лучшим образом в эпизоде сыграл голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший бросок в ближний угол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Тимашов — Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;
Пиганович, Первушин — Торченюк — Яковлев, Ромаев.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Слепышев — Калинин — Телегин;
Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.
- 31 октября 2019
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