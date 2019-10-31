«Филадельфия» вызвала в основную команду Рубцова и вернула Воробьёва в АХЛ

Тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» решил произвести несколько перестановок в составе, информирует официальный сайт клуба НХЛ. В фарм-клуб «Лихай Вэлли» возвращён российский нападающий Михаил Воробьёв, а в основной состав вызван другой россиянин — форвард Герман Рубцов.



22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл пять матчей за основную команду «Филадельфии», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-1" и отсутствии штрафных минут. В среднем Воробьёв проводил на площадке около девяти минут за матч.



21-летний Рубцов ещё не играл в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне россиянин отыграл семь матчей в фарм-клубе АХЛ «Лихай Вэлли», заработав 6 (1+5) баллов.