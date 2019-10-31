Игорь Бобков представил новый шлем

Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков представил новый игровой шлем, информирует «Авангард» в своём официальном «твиттере». Шлем традиционно украшен в клубных цветах «Авангарда» и надписью «Bobber».

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».



В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний голкипер принял участие в 16 матчах, одержав 10 побед. В среднем голкипер отражает 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,80.



Бобков перешёл в «Авангард» перед сезоном-2018/19, сразу завоевав место основного голкипера. Ранее вратарь на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20