Игорь Бобков представил новый шлем
Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков представил новый игровой шлем, информирует «Авангард» в своём официальном «твиттере». Шлем традиционно украшен в клубных цветах «Авангарда» и надписью «Bobber».
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».
В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний голкипер принял участие в 16 матчах, одержав 10 побед. В среднем голкипер отражает 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,80.
Бобков перешёл в «Авангард» перед сезоном-2018/19, сразу завоевав место основного голкипера. Ранее вратарь на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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