«Авангард» создал комитет по селекции, в него вошли семь человек

В хоккейном клубе «Авангард» создан комитет по селекции, главными задачами которого будут развитие всех команд клуба, поиск хоккеистов в России, Европе и Северной Америке, а также финальное согласование всех трансферов клуба.



В состав комитета вошли:



Максим Сушинский – президент клуба, председатель комитета;

Сергей Белых – генеральный директор;

Евгений Хацей – директор по хоккейным операциям;

Алексей Морозов – член совета директоров клуба;

Андреас Йоханссон – скаут по Европе и Северной Америке;

Рашид Хабибулин – скаут по России;

Вячеслав Ренев – селекционер хоккейной Академии «Авангард».



Напомним, сегодня «Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком, с которым ранее изменил условия контракта.

Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, почему такого игрока расторгают