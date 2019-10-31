«Авангард» создал комитет по селекции, в него вошли семь человек
В хоккейном клубе «Авангард» создан комитет по селекции, главными задачами которого будут развитие всех команд клуба, поиск хоккеистов в России, Европе и Северной Америке, а также финальное согласование всех трансферов клуба.
В состав комитета вошли:
Максим Сушинский – президент клуба, председатель комитета;
Сергей Белых – генеральный директор;
Евгений Хацей – директор по хоккейным операциям;
Алексей Морозов – член совета директоров клуба;
Андреас Йоханссон – скаут по Европе и Северной Америке;
Рашид Хабибулин – скаут по России;
Вячеслав Ренев – селекционер хоккейной Академии «Авангард».
Напомним, сегодня «Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком, с которым ранее изменил условия контракта.
Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, почему такого игрока расторгают
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