Кузнецов не принял участия в тренировке. В предыдущем матче он ударился о борт

Нападающий Евгений Кузнецов не принял участия в тренировке «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти.



Напомним, в недавней встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» российский нападающий получил повреждение. В первом периоде Кузнецов жёстко влетел в борт после столкновения с форвардом «Мэйпл Лифс» Александром Керфутом. После этого эпизода россиянин ушёл в раздевалку, но вернулся и смог продолжить встречу.



В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Кузнецов принял участие в 11 матчах, записав на свой счёт 9 (5+4) баллов при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги