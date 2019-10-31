Ермаков: в ЦСКА нет ничего сверхъестественного

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков подвел итоги домашнего матча с московским ЦСКА (2:1).

«Удалось переиграть ЦСКА за счёт характера, самоотверженности, заблокированных бросков. ЦСКА сильнейшая команда, с которой играли в этом сезоне? Всё равно эти люди сделаны из такого же теста, что и мы. Может быть, где-то подбор игроков у них другого типа, но с ними можно бороться, биться и побеждать. Сегодня наши болельщики сделали хорошее дело – тянули нас вперёд. Сегодня был аншлаг, и это чувствовалось очень сильно. Спасибо им за это.



В ЦСКА много индивидуально сильных игроков, но в них нет ничего сверхъестественного. Их можно побеждать, и мы это показали. Конечно, нам объясняли, что сегодня за день – юбилей клуба. Нужно было побеждать. Ещё и Хеллоуин сегодня, только не пятница. У нас ещё одна игра впереди. Мы не думаем о паузе на Евротур. Скорее всего, в этот перерыв будет пара входных, а потом усиленные тренировки. Нет ли сожаления, что пауза приходится в тот момент, когда команда набрала ход? Ничего страшного, это хоккей. Бывают какие-то перемены, паузы, хорошие полосы. Но сейчас команда чуть-чуть поднабрала болячек. Как раз передохнёт, восстановится и продолжим победную серию.



Была ли встреча с ЦСКА для меня принципиальной? Конечно, очень большая мотивация была победить их сегодня при наших трибунах. Это очень дорого стоит», – передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.