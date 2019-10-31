Заварухин: у «Сибири» был запредельный настрой, благодарен ребятам

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог победного матча с московским ЦСКА (2:1).



«Хотел бы поблагодарить ребят за суперсамоотверженность. Сегодня был запредельный настрой. Где-то нас выручил вратарь, где-то в обороне очень уверенно сыграли. Один из лучших матчей в обороне по качеству был сегодня. Забили вовремя голы и победили. Мы понимали, что будет очень сложно с таким соперником, но ребята справились, и я им благодарен за это.



Нет ли ощущения, что пауза на Евротур сбавит ход у команды? Пока нет ощущения и сожаления, ещё игра с «Металлургом», как её сыграем, там и будем думать. Тяжело играть через день с хорошими командами, много сил отдаём и эмоций», — передаёт слова главного тренера «Сибири» корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд