Григоренко: «Сибирь» — не гранд, но один из лидеров, который играет здорово

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал выездной матч с новосибирской «Сибирью», в котором «армейцы» потерпели поражение (1:2).



«В Новосибирске всегда одни из самых тяжёлых матчей получаются. Поддержка болельщиков чувствуется, она очень сильно помогает «Сибири». Тяжёлая игра для нас, «Сибирь» заслуженно победила. Мы не смогли дожать соперника. Не могу сказать, что «Сибирь» нас чем-то удивила, но новосибирцы являются одними из лидеров чемпионата, очень хорошо играют в этом году. Они усилились хорошими легионерами, вратарь у хозяев сегодня сыграл здорово. Это хороший соперник.



Почему не реализовали свои моменты? Мы много контролировали шайбу, но соперник хорошо, компактно оборонялся, блокировал броски. Недооценки соперника у нас не было. Знали, что будет тяжело. «Сибирь» — не гранд, но все понимают, что это очень хорошая команда, которая много выиграла в этом году.



Говорил ли что-то Костя Окулов перед матчем? Он настраивался, хорошо играл, хотел победить. Но не получилось», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд