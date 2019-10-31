Капризов — о двух поражениях в трёх матчах: ничего не разладилось, всё в порядке

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал выездное поражение своей команды в матче с новосибирской «Сибирью (1:2).



«Хороший матч, отличная атмосфера, но, к сожалению, мы не смогли реализовать большое количество моментов. Что касается моей игры, то я вышел после небольшого перерыва. Пропустил три матча, соскучился по хоккею. В первом периоде немного тяжеловато было, затем вкатился, и всё было нормально.



В Новосибирске всегда отличные болельщики, которые здорово поддерживают свою команду, играть приятно. Два поражения в трёх матчах для ЦСКА? У нас ничего не разладилось, всё в порядке, готовимся к следующим матчам. Игра в большинстве? У нас сегодня было одно большинство, и мы его реализовали», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд