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«Динамо Мск» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Динамо» М — «Салават Юлаев»: в воротах хозяев сыграет Бочаров

«Динамо» М — «Салават Юлаев»: в воротах хозяев сыграет Бочаров
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Муранов, Петунин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Коледов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.

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