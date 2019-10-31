«Динамо» М — «Салават Юлаев»: в воротах хозяев сыграет Бочаров

Стали известны составы московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Муранов, Петунин.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Коледов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.