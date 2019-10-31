«Йокерит» — «Локомотив»: Марков не попал в состав гостей

Стали известны составы финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 31 октября, начало матча — в 19:30 мск.



В заявку «Локомотива» не попал защитник Андрей Марков.



«Йокерит»:



Калниньш (НИеми);

Лехтонен — Грант, Савинайнен — Контиола — Хаапала;

Лёв — Лепистё, Мяэналанен — О`Нилл — Иконен;

Кивистё — Эронен, Йоэнсуу — Пильстрём — Антилла;

Лауридсен, Оксанен — Ниеми — Хальме.



«Локомотив»:



Коновалов (Окоряк);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;

Мисюль — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;

Сидоров — Иванов, Денисенко — Свитов — Полунин.