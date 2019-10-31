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«Йокерит» — «Локомотив»: Марков не попал в состав гостей

«Йокерит» — «Локомотив»: Марков не попал в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 31 октября, начало матча — в 19:30 мск.

В заявку «Локомотива» не попал защитник Андрей Марков.

«Йокерит»:

Калниньш (НИеми);
Лехтонен — Грант, Савинайнен — Контиола — Хаапала;
Лёв — Лепистё, Мяэналанен — О`Нилл — Иконен;
Кивистё — Эронен, Йоэнсуу — Пильстрём — Антилла;
Лауридсен, Оксанен — Ниеми — Хальме.

«Локомотив»:

Коновалов (Окоряк);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;
Мисюль — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;
Сидоров — Иванов, Денисенко — Свитов — Полунин.

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