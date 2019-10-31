Пуустинен — о победе над ЦСКА: у «Сибири» нет звёзд, в каждом матче нужно пахать

Нападающий новосибирской «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал домашнюю победу своей команды над московским ЦСКА (2:1).



«Великолепная атмосфера! Я бы хотел сказать большое спасибо нашим болельщикам, это была прекрасная поддержка. Снова аншлаг на стадионе. Спасибо вам, болельщики, ваша энергия передавалась нам и давала дополнительные силы. Сегодня мы сыграли в хороший хоккей и смогли добиться результата.



Было ли важно обыграть чемпиона? За эту победу дают те же два очка, что и за любую другую, но, конечно, мы очень рады обыграть такого соперника. Важно, что мы сыграли ответственно и дисциплинированно, причём против лучшей команды прошлого сезона. Никакой особой подготовки к ЦСКА не было, всё так же, как и всегда. Но все хоккеисты знали, что это будет очень тяжёлый матч. Считаю, что с «армейцами» все полностью выложились и каждый хоккеист «Сибири» сыграл просто здорово.



Сохранить нужные цифры на табло было непросто, но подобная ситуация для нас не впервой, когда мы ведём в одну или две шайбы и нужно довести встречу до победы. Мы учимся играть в таких моментах, это важно для нас. Можно ли сказать, что это была классическая победа рабочей команды над более техничным соперником? Абсолютно. У «Сибири» нет суперзвёзд, нам для успешного выступления нужно работать и пахать в каждом матче. Что мы и сделали сегодня. А у ЦСКА много очень техничных хоккеистов, против них очень интересно играть. Но мы сегодня были чуть лучше.



Что касается моей игры, то приятно забивать. У нашей тройки неплохо получается, но я надеюсь, что мы будем прибавлять и дальше», — сказал Пуустинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд