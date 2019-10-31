Дацюк — самый возрастной автор гола «Автомобилиста» в КХЛ, ему 41 год и 103 дня

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой во встрече с казахстанским «Барысом» (4:3 ОТ). Таким образом, Дацюк стал самым возрастным автором гола за «Автомобилист» в КХЛ – 41 год и 103 дня и поднялся на пятое место среди всех игроков лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Счёт в матче был открыт на 7-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Автомобилиста» Джефф Плэтт. На 26-й минуте подопечные Андрея Скабелки восстановили равновесие в счёте усилиями Егора Шалапова. В концовке второго периода «Автомобилист» вновь вышел вперёд, гол в актив записал форвард Брукс Мэйсек. На старте третьего периода счёт вновь стал равным, шайбу забросил Аркадий Шестаков. На 50-й минуте Дацюк забросил третью шайбу своей команды. Вскоре Даррен Диц сделал счёт 3:3. В овертайме победу гостям принёс Найджел Доус.
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