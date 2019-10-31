Тафгай «Куньлуня» Хант жёстко снёс Баранцева, после чего победил Орлова в драке

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант провёл жёсткий силовой приём на защитнике Денисе Баранцеве в первом периоде матча с нижегородским «Торпедо». Заступиться за Баранцева попытался Михаил Орлов, но Хант оказался более удачлив в драке.



После драки Хант ещё долго не мог успокоиться, выкрикивая оскорбления в сторону трибун. Хант и Орлов получили по пять минут штрафа, также командный штраф «5+20» заработала «скамейка» «Торпедо». Наказание отправился отбывать сервисмен нижегородского коллектива Анатолий Сидаров.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, «Куньлунь» ведёт в счёте — 1:0.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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