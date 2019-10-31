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Малкин с женой показали костюмы на Хеллоуин в стиле Mortal Combat

Малкин с женой показали костюмы на Хеллоуин в стиле Mortal Combat
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова представили свои костюмы на Хеллоуин. Они предстали в образе героев из серии видеоигр и фильмов Mortal Kombat.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Анны Кастеровой.

В этом сезоне Малкин провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одним результативным броском при показателе полезности «+1».

Хеллоуин — международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.

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