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«Динамо» М — «Салават Юлаев»: Метсолу заменили после трёх пропущенных шайб

«Динамо» М — «Салават Юлаев»: Метсолу заменили после трёх пропущенных шайб
Хоккей / КХЛ 0

Тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева» прибег к замене вратаря во втором периоде матча с московским «Динамо». Голкипер Юха Метсола покинул лёд после трёх пропущенных шайб, его заменил Андрей Кареев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Динамо» (Москва)

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Муранов, Петунин.

«Салават Юлаев»

Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Коледов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.

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