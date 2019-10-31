«Динамо» М — «Салават Юлаев»: Метсолу заменили после трёх пропущенных шайб

Тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева» прибег к замене вратаря во втором периоде матча с московским «Динамо». Голкипер Юха Метсола покинул лёд после трёх пропущенных шайб, его заменил Андрей Кареев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Динамо» (Москва)
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Муранов, Петунин.
«Салават Юлаев»
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Коледов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.
- 31 октября 2019
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