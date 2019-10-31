«Динамо» М — «Салават Юлаев»: Метсолу заменили после трёх пропущенных шайб

Тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева» прибег к замене вратаря во втором периоде матча с московским «Динамо». Голкипер Юха Метсола покинул лёд после трёх пропущенных шайб, его заменил Андрей Кареев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Динамо» (Москва)



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Огурцов, Афиногенов — Ефремов — Муранов, Петунин.



«Салават Юлаев»



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Коледов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.