Окулов: ЦСКА сам виноват в поражении, возможности забить были

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (1:2).



«Мне кажется, мы сами виноваты в поражении. Надо взламывать оборону, выигрывать такие матчи. Возможности забить были – надо доводить атаки до конца. Если ты проиграл игру, то что-то пошло не так. Надо исправляться и забивать свои голы. Результат зависит не только от нападения, но и от всей команды как сверху, так и снизу.



Я работал с Николаем Заварухиным, что-то осталось со времён МХЛ, но есть какие-то и новые моменты. В «Сибирских Снайперах» он больше занимался с игроками индивидуально, а в КХЛ больше тактики. Думаю, «Сибирь» проделала хорошую работу», — цитирует Окулова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.