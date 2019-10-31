Окулов: ЦСКА сам виноват в поражении, возможности забить были
Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (1:2).
«Мне кажется, мы сами виноваты в поражении. Надо взламывать оборону, выигрывать такие матчи. Возможности забить были – надо доводить атаки до конца. Если ты проиграл игру, то что-то пошло не так. Надо исправляться и забивать свои голы. Результат зависит не только от нападения, но и от всей команды как сверху, так и снизу.
Я работал с Николаем Заварухиным, что-то осталось со времён МХЛ, но есть какие-то и новые моменты. В «Сибирских Снайперах» он больше занимался с игроками индивидуально, а в КХЛ больше тактики. Думаю, «Сибирь» проделала хорошую работу», — цитирует Окулова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
- 31 октября 2019
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