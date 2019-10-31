«Куньлунь» обыграл «Торпедо», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке потерпело поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:2. «Торпедо» проиграло третий матч из пяти последних, китайская команда увеличила серию побед до пяти встреч.
Гостям удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте заброшенной шайбой отметился форвард Эндрю Миллер. В концовке второго периода подопечные Дэвида Немировски восстановили равновесие на табло, гол забил нападающий Станислав Бочаров. На 55-й минуте китайская команда вновь вышла вперёд, точный бросок в актив записал форвард Кори Кейн. Гол стал победным.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Миллер (Кракнелл) – 04:11' (5x4) 1:1 Бочаров – 37:26' (4x5) 1:2 Кейн (Палола, Фу) – 54:08' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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