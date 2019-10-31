«Йокерит» потерпел поражение от «Локомотива»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» на домашней площадке проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4. Ярославский клуб выиграл третий матч из пяти последних, «джокеры» проиграли три последние встречи из пяти.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Гости открыли счёт уже на второй минуте матча, отличился нападающий Артём Ильенко. На 25-й минуте «Локомотив» упрочил преимущество, заброшенную шайбу в актив записал защитник Никита Черепанов. На 46-й минуте подопечные Майкла Пелино увеличили разницу в счёте до трёх голов усилиями Павла Кудрявцева. В концовке «Йокерит» сократил разрыв усилиями Ессе Йоэнсуу, окончательный счёт установил Стефан Да Коста.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Ильенко (Красковский, Кудрявцев) – 01:17' (5x5) 0:2 Черепанов (Санников) – 24:23' (5x5) 0:3 Кудрявцев (Сидоров, Полунин) – 45:23' (5x5) 1:3 Йоэнсуу – 57:13' (5x5) 1:4 Да Коста (Пяаярви) – 58:51' (en) 1:5 – 59'
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