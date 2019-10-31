«Йокерит» потерпел поражение от «Локомотива»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» на домашней площадке проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4. Ярославский клуб выиграл третий матч из пяти последних, «джокеры» проиграли три последние встречи из пяти.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Гости открыли счёт уже на второй минуте матча, отличился нападающий Артём Ильенко. На 25-й минуте «Локомотив» упрочил преимущество, заброшенную шайбу в актив записал защитник Никита Черепанов. На 46-й минуте подопечные Майкла Пелино увеличили разницу в счёте до трёх голов усилиями Павла Кудрявцева. В концовке «Йокерит» сократил разрыв усилиями Ессе Йоэнсуу, окончательный счёт установил Стефан Да Коста.